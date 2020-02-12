“البيئة”: برنامج الاستمطار الصناعي يهدف لزيادة معدل الهطول 20%

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة – اليوم (الأربعاء) – إن برنامج “الاستمطار الصناعي” يهدف إلى زيارة معدلات هطول الأمطار إلى 20%. وأوضحت أن معدل الأمطار الحالي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً، ما يعني تصنيف المملكة ضمن الدول الأكثر جفافاً، كما أنها لا تحتوي على أنهار أو بحيرات أو مسطحات مائية دائمة.

وأفادت الوزارة بأن برنامج الاستمطار – الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) – جاء بعد تزايد الضغوط على المصادر المائية خلال العقود الماضية، وبلوغ الطلب الحالي للمياه نحو 24 مليار متر مكعب سنوياً، وتجري تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب، في حين تغطى 80 إلى 85 % من احتياج المملكة بالسحب من المياه الجوفية وبمعدل أكبر مما يمكن تعويضه. وأضافت بأن الاستمطار يعلج أنواعاً معينة من السحب ويستغل خصائصها الفيزيائية لتحفيزها على الهطول عبر بذر مواد محفّزة في أماكن محددة، وتفريغ أكبر قدر من محتواها المائي. تجدر الإشارة إلى أن المملكة بدأت في دراسة “الاستمطار الصناعي” في العام 1976م، بالاتفاق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوي، وأجرت أول التجارب عام 1999م، وأثبتت النتائج أن سحب المملكة واعدة في البرنامج.