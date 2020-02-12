︎ . لقى موظف بلدية بمكة حتفه أثناء إغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة، ضمن حملة نفذتها البلدية.

وتفصيلا، داهمت حملة من بلدية مكة مصنع كسارة مخالف الأمر الذي دفع العاملين بالمصنع للفرار تاركين شيولاً في وضع التشغيل.

وتعود الواقعة عندما حاول الموظف إطفاء محرك الشيول وتغيير مكانه، إلا أن تدحرجها عليه من مكان منحدر أدت لمصرعها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موظف بلدية في مكة يلقى حتفه أثناء إغلاق مصنع كسارة لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.