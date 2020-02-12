آلام البطن.. 10 أسباب بعضها خطير تتطلب مراجعة الطبيب

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كشفت دوريات علمية عن العديد من الأعراض الشائعة التي قد تسبب للإنسان آلاماً في البطن، لافتة إلى أن بعضها قد يكون خطيرا ويتطلب مراجعة الطبيب.

وأفادت مجلة “Health”، المعنية بالأمور الطبية، عن عدد الحالات التي تستلزم استشارة الأطباء فيها كونها قد تخفي شيئا خطيرا وهي كالتالي:

1- آلام الجانب الأسفل للبطن، وهي غالبا ما تحدث عند التهاب الزائدة الدودية، وتجاهل مراجعة الطبيب قد يسبب مضاعفات خطرة مثل تطور وانتشار التهاب الصفاق القيحي، الذي يمكن أن يسبب الوفاة.

2- الألم المصاحب بالإسهال الدموي، وهي قد يكون مؤشرا على مرض ناتج عن تناول طعام ملوث (بكتيريا سالمونيلا، والكامبيلوباكتر، والعصيات القولونية)، كما أن الإسهال الدموي قد يكون علامة على وجود التهابات في الأمعاء أو ما يسمى “التهاب القولون التقرحي”، الذي يسبب التهابا وتقرحات في الجدار الداخلي للقولون.

3- الألم المفاجئ والتقيؤ، وهو ما قد يكون ناجماً عن تسمم غذائي، أو علامة لالتهاب حاد في المعدة، وهو ما قد يؤدي لجفاف الجسم وانخفاض ضغط الدم وضعف دقات القلب وجميعها تشكل خطورة على الحياة.

4- الألم المستمر الذي ينتقل إلى الظهر، وهو مؤشر على الإصابة بالتهاب البنكرياس، أو التهاب كيس المرارة، ولذلك يجب مراجعة الطبيب لمنع تطوره.

5- التشنجات أسفل البطن والتي تزول بعد التغوط، قد تكون بسبب متلازمة القولون العصبي، الذي يرافقه تناوب الإسهال والإمساك.

6- الألم المفاجئ في أحد جانبي الحوض الذي يرافقه ألم أسفل البطن، وهو ما يشير إلى تمزق كيس المبيض. وهذه ليست مشكلة، ولكن إذا ازداد الألم شدة تصاحبه حمى وتقيؤ وتعرق بارد وتسارع في التنفس ودوخة، ما يوجب فورا مراجعة الطبيب، لمنع تطوره إلى مشكلات خطرة على صحة الجسم.

7- حصى في المرارة، وهي ما قد تسبب ظهور آلام حادة في القسم الأيمن العلوي من البطن، وهي حصى تكبر ببطء ولمدة طويلة، وفي النهاية تتوقف في القناة الصفراوية فتسبب انسدادها، كليا أو جزئيا.

8- حصى الكلى، وهي تسبب آلاما في البطن عند محاولة الحصاة المرور من الكلية إلى قناة المثانة والتوقف هناك، وتسبب وخزا في الخصر، تحت الضلوع مباشرة.

9- عدم تحمل اللاكتوز، وهو ما يسبب آلاما في البطن ناجمة عن عدم القدرة على هضم اللاكتوز، وهو وضع ليس خطيرا لكنه يسبب أعراضا غير مستحبة مثل الغثيان، آلام البطن، التشنجات.

10 – تلوث في القنوات البولية، وهو يحدث الآلام في البطن أيضا عند الإصابة بالتهاب في المسالك البولية، حيث يشعر المريض بآلام حادة خصوصا في أسفل البطن. كما يمكن أن يحدث، أيضا، ازدياد في وتيرة التبول، ضغط وسلس البول، وحتى ارتفاع في درجة الحرارة وظهور الدم في البول.

