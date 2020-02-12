تطبيق «بلاغ تجاري».. يتيح لك رفع شكاوى الأسعار

أتاحت وزارة التجارة والاستثمار تطبيق «بلاغ تجاري»، عبر موقعها الإلكتروني، يمكن من خلاله تقديم بلاغات عن مخالفات تجارية، وذلك بعد انطلاق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات.

وأطلقت وزارة أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات الذي يتيح للوزارة الوقوف ميدانيًّا على الأسعار، عبر مراقبيها المنتشرين في جميع أرجاء المملكة.

كيف يمكنك تقديم بلاغ تجاري في حالة وجود شكوى على الأسعار؟

وتطبيق «بلاغ تجاري»، هو خدمة وفرتها وزارة الاستثمار والتجارة، لتمكن المواطنين من تقديم بلاغ حال وجود تفاوت في الأسعار، أو أية مخالفات تجارية.

ويمكن تقديم البلاغ التجاري من جهاز الآيفون، مع إمكانية إرفاق صور المخالفة وتفاصيل الشكوى، وتحديد الموقع بشكل مباشر، كما يتيح التطبيق استعراض الاطلاع على بلاغاتك.

ويتيح تطبيق «بلاغ تجاري» استعراض إعلانات​ الاستدعاءات والحملات التي تطلقها الوزارة والاخبار الخاصة بالمستهلك.​

كيفية إجراء المسح الإلكتروني للأسعار؟

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، كيفية إجراء المسح الإلكتروني ورصد أسعار السلع والمنتجات ميدانيًّا من قبل مراقبي الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تزويد كل مراقب بنظام المسح الإلكتروني، وبمجرد إدخال السجل التجاري للمحل تظهر كل السلع التي لديه، فيضيف المراقب السلعة والسعر الموضح عليها، فيرسل تلقائيًّا وفورًا تقريرًا بالمسح إلى الوزارة.

دور المراقب بنظام المسح الإلكتروني

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وردًا على استفسارات المواطنين حول إمكانية التلاعب بالأسعار والتواريخ والتخزين، قالت وزارة التجارة الاستثمار إنه تم تزويد كل مراقب بنظام المسح الإلكتروني.

وبمجرد إدخال السجل التجاري للمحل، على نظام المسح الإلكتروني، تظهر كل السلع التي لدى المحل، فيضيف المراقب السلعة والسعر الموضح عليها، فيرسل تلقائيًا وفورًا تقريرًا بالمسح إلى الوزارة.

هل يحق للمحال التجاري أخذ رسوم إضافية عند الشراء؟

كما أكدت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على تويتر، أنه لا يحق للمحال التجارية أخذ رسوم إضافية عند الشراء ببطاقات الائتمان، وفي حال خصم رسوم إضافية يمكن رفع بلاغك عبر تطبيق «بلاغ تجاري» مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة.

وطالبت وزارة التجارة والاستثمار، عبر موقعها الرسمي على تويتر، برفع بلاغات عبر تطبيق بلاغ تجاري مع إرفاق كامل تفاصيل الشكوى، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيها، عن الإجراء المتبع إذا كان مستودع مواد غذائية جملة، يبيع بعض المواد بالغلاء من محلات التجزئة.

وكانت وزارة التجارة، قد نفذت مقترحات المواطنين المتفاعلين مع دعوة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»؛ من أجل تقديم أفكار ورؤى تسهم في تطوير أداء الوزارة وتحسين خدماتها.

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