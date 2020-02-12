السعودية تبدأ التحضير لاستضافة قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريند، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، وذلك من أجل التحضير لاستضافة المملكة قمة الشرق الأوسط المقبلة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في شهر أبريل المقبل.

وسيرتكز المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه المملكة على 6 محاور رئيسية، وهي: بناء المهارات لمهن المستقبل، والشمول المالي، والتحول في قطاع الطاقة، والمدن الذكية، والإشراف البيئي، والثورة الصناعية الرابعة.

وتأتي هذه الاستضافة، على خلفية توقيع المملكة اتفاقيةً مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، الذي يعد الخامس على مستوى العالم؛ حيث سيوفر المركز مساحةً لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، ويسهم في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية، ويسخّر الأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة أهداف السعودية.

اقرأ أيضا:

Advertisements

78 % من السعوديين يرون أن المملكة تسير بالاتجاه الصحيح

تدشين أول مراحل «أشدان» السكني.. مرونة في السداد وأسعار تبدأ بـ369 ألف ريال

وزير الصناعة: مراحل الإصلاح الاقتصادي تسير بخطى حثيثة وواثقة بشهادة دولية