«البيئة» تستهدف رفع كفاءة الإنتاج الحيواني بمهرجان أصول الأغنام المحلية بحفر الباطن

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان أصول الأغنام المحلية «فحول وإنتاج وتسمين» بمحافظة حفر الباطن، مبينة أن المهرجان سينطلق في الثامن من شهر رجب المقبل، ويستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضحت الوزارة أن المهرجان يستهدف تحسين سلالات الأغنام، ودعم انتشار الأصول ذات الصفات الإنتاجية المحسنة، وكذلك تعزيز مفهوم التحسين الوراثي لدى المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، مشيرة إلى أن المهرجان سجل خلال النسخ الماضية حضورًا لافتًا من قبل المربين والمختصين في مجال الثروة الحيوانية.

‏ودعت الوزارة مربي الماشية، والمهتمين بتربية الأغنام المحلية وإنتاج الثروة الحيوانية، الراغبين في المشاركة بالمهرجان بالتسجيل عبر منصة أنعام بلس بموقع الوزارة الإلكتروني.

وكان وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان قد بحث في وقت سابق استعدادات الوزارة لإطلاق فعاليات المهرجان خلال لقائه سمو محافظ حفر الباطن؛ حيث تناول الجانبان الأمور المتعلقة بالمهرجان والاستعدادات المصاحبة له.

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