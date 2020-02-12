كأول جامعة حكومية.. «الإسكان» تُخصص مشروعًا سكنيًا لمنسوبي جامعة جازان

أكَّد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن مشاريع الإسكان بالمنطقة واعدة، وتقدم خدمات متكاملة للمستفيدين، خلال افتتاحه معرض المشروع السكني «الصفوة جاردن» المقام في الجامعة؛ بحضور وكلاء الجامعة، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي.

وأشار مدير الجامعة، إلى أن تخصيص هذا المشروع السكني لمنسوبي جامعة جازان، يأتي نتيجة للاتفاقية التي وقَّعتها وزارة التعليم مع وزارة الإسكان؛ برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، إلى جانب الاتفاقية التي وقَّعتها الجامعة مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة؛ برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وقال مدير الجامعة، إن جامعة جازان تعد أول جامعة تخصص لها وزارة الإسكان مشروعًا متكاملًا بشكل مباشر، وبتسهيلات تمويلية مسيَّرة لأعضاء هيئة التدريس.

واستمع إلى شرح من مدير عام الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي عن مشروع «الصفوة جاردن»، الذي بيَّن أن المشروع تنفذه شركة رائدة في مجال المقاولات، ويحوي 777 وحدة سكنية، وتبلغ مساحته 58.122م2، ويضم مراكز إدارية وتجارية، وردهة مطاعم، وثلاثة أندية رياضية بمواصفات خاصة، ومواقف للسيارات على كامل المساحة.

Advertisements

وأشار المهندس السهيمي، إلى أن وزارة الإسكان قد أبرمت اتفاقيات خاصة لمنسوبي وزارة التعليم مع الجهات التمويلية، وستقدم تسهيلات لمنسوبي جامعة جازان؛ كأول جامعة تستفيد من عقد الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة التعليم، وقد تم تخصيص موظفات لزيارة عضوات هيئة التدريس في مكاتبهن، إضافة إلى التنسيق مع مبتعثي جامعة جازان لتقديم الخدمة لهم؛ للاستفادة من الوحدات السكنية.

فيما بيَّن مدير المشروع المهندس هاني بالوش، أن الشركات المعتمدة والموردة للمشروع ذات مواصفات عالية الجودة، مشيرًا إلى أن دور «القبو» مخصص لمواقف السيارات، والأندية الرياضية، ومراكز التشغيل والتحكم بأنظمة التشغيل للمشروع، إضافة إلى تغطية المشروع كاملًا بأنظمة مراقبة حديثة.

وأضاف، أن المشروع تميَّز بتخصص ممرات خاصة بالدور الأرضي لسيارات الدفاع المدني، كما تم اعتماد الأنظمة الحديثة لتصميم الأسقف الخرسانية، وهي ما تُعطي ميزة خاصة لهذا المشروع.