ولي العهد يستعرض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية مع رئيس «دافوس»

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، اليوم، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بورج برينده.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير المالية محمد الجدعان، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومدير المكتب الخاص لولي العهد بدر العساكر.

كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة مارون كيروز.

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