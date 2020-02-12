بالصور.. محافظ الداير يدشن حملة التثقيف الصحي للأمراض المستوطنة

دشَّن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، وبحضور وكيلة جامعة جازان لشؤون البنات عائشة حسن زكري، فعالية حملة التثقيف الصحي بالأمراض المستوطنة تحت شعار «نحو مجتمع سليم معافى»، التي نظمتها الكلية الجامعية بالداير، ممثلة في قسم التمريض، وبالتعاون مع بلدية المحافظة.

وتخلل الاحتفال عددٌ من الفقرات والكلمات وفيلم تعريفي عن الحملة، كما كرمت الكلية الجهات المتعاونة والمشاركة والأفراد، الذين أسهموا في نجاحها وإقامتها.

وبعد ذلك، قصَّ محافظ الداير شريط الافتتاح للمعرض، وتجول في أركانه الذي يحتوي على عدة محطات، هي «القلق والاكتئاب، فيروس كورونا، الربو، السرطان، ارتفاع ضغط الدم، السكر، السمنة، الأنيميا المنجلية»، كما استمع لشرح مفصل عن الأركان وما تحتوي عليه من منشورات توعوية ووقائية؛ لتجنب هذه الأمراض، وفي ختام المعرض سجَّل كلمة تذكارية بهذه المناسبة.

وأوضحت الدكتورة سعاد بن محمد النصري أستاذ مساعد بقسم التمريض بكلية الداير، أن المعرض يهدف لتقديم برنامج صحي يُعرف بأهم الأمراض وأكثرها انتشارًا وشيوعًا بين أفراد المجتمع للتوعية بخطرها، وطرق الوقاية والعلاج، مبينة أن الحملة تستهدف جميع فئات المجتمع، وتستمر لمدة يومين وذلك لزيادة التوعية الصحية.

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