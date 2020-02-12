«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم مساعداته للأشقاء في لبنان والأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، حملاته للتخفيف من معاناة المحتاجين في العديد من الدول العربية، ومن بينها الأردن ولبنان؛ حيث دشَّن المركز «مشروع الشتاء الدافئ»، من خلال توزيع كوبونات على الأسر الأردنية المحتاجة، واللاجئين السوريين.

ومن خلال «مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز» لغسيل الكلى بمستشفى «المقاصد» في العاصمة اللبنانية بيروت، واصل «إغاثي الملك سلمان» تقديم خدماته العلاجية للمرضى، كما جرى تنفيذ 319 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ130 مريضًا.

جاء ذلك، في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية.

ودشَّن المركز أيضًا، «مشروع الشتاء الدافئ» في الأردن، من خلال توزيع كوبونات شرائية للملابس الشتوية على لأسر الأردنية المحتاجة، واللاجئين السوريين؛ ليستفيد منها 2.850 أسرة في 5 محافظات أردنية هي: (عمّان، الزرقاء، إربد، المفرق، وجرش)؛ بواقع 570 أسرة لكل محافظة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح، دائمًا ما نضع في عين الاعتبار أن هذه البرامج المنفَّذة من مركز الملك سلمان للإغاثة، تصل إلى الفئات المحتاجة من الأسر الأردنية واللاجئين السوريين، على حدٍ سواء.

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وتأتي هذه الحملة؛ امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة المحتاجين، وفقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين.

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