«المرور»: تجنب 17 مخالفة مرورية.. تصل غرامة بعضها لـ20 ألف ريال

قررت الإدارة العامة للمرور استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفات المرورية وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، بينما تصل غرامة بعض هذه المخالفات إلى 20 ألف ريال بحد أقصى.

وقال «المرور السعودي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وضمن التوسع في استخدام التقنية سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق».

تستعرض «صحيفة عاجل» أبرز المخالفات المرورية أثناء السير وقيمة الغرامات المالية المقررة لكل مخالفة، وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة، فيما يلي:

1- تجاوز الإشارة الضوئية تعد مخالفة مرورية من يرتكبها يتعرض لغرامة مالية بحد أدنى 3000 ريال وبحد أقصى 6000 ريال.

2- «التفحيط» أحد المخالفات المرورية التي تصل عقوبتها إلى حجز السيارة 15 يومًا ودفع غرامة قيمتها 20 ألف ريال تزيد إلى 40 ألف ريال.

3- استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، إحدى المخالفات المرورية التي تصل غرامتها إلى عشرة آلاف ريال، وبحد أدنى 5 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة هذه المخالفة.

4- يعد عدم ربط حزام الأمان إحدى المخالفات المرورية ، وتبلغ قيمتها من 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين، ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط، بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي.

5- من المخالفات المرورية ، تجاوز السرعة بأكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة وتكلفك غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال.

6-تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ ساعة، يعد من المخالفات المرورية وتتراوح الغرامة المالية ما بين 300 و500 ريال.

7- ويعد التجاوز بأكثر من 30كم/ساعة إلى 40كم/ ساعة من المخالفات المرورية التي تبلغ غرامتها المالية من 800 إلى 1000 ريال.

8- ومن المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 40كم/ساعة إلى 50كم/ ساعة وتتراوح غرامتها المالية ما بين 1200 و1500 ريال.

9- ومن ضمن المخالفات المرورية تجاوز السرعة المقرر بأكثر من 50كم /ساعة وتتراوح قيمة الغرامة المالية ما بين 1500 و2000 ريال. Advertisements

10- مخالفة السير في أكتاف الطريق أو اعتلاء المسارات التي يمنع القيادة بها تتراوح غرامته المالية ما بين 1000 وتتجاوز الـ2000 ريال.

11- عدم استخدام الأنوار في السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة يعد من المخالفات المرورية يكلفك من 1000 إلى 2000 ريال.

12- عدم استخدام الأنوار في السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة من المخالفات المرورية وتبلغ غرامتها المرورية من 1000 إلى 2000 ريال.

13- تجاوز السرعة المحددة في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات يعد م المخالفات المرورية وتتراوح الغرامة ما بين 1000 و2000 ريال.

14- استخدام السائق أي جهاز محمول أثناء سير المركبة يعد المخالفات المرورية ويكلفك من 500 إلى 900 ريال.

15- يعد من المخالفات المرورية ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمالها المنبهات الخاصة، ويغرمك من 500 إلى 900 ريال.

16- عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف يعد من المخالفات المرورية يغرمك من 500 إلى 900 ريال.

17- عدم التقيد بإشارات رجال المرور اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية من المخالفات المرورية ويكلفك من 500 إلى 900 ريال.

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