ناقلات الصخور تربك مستخدمي طرق محايل

أبدى عدد من مستخدمي الطرق بمحافظة محايل تذمرهم من انتشار ناقلاب الصخور في الشوارع الرئيسية للمحافظة، بشكل لافت، دون أن تكون هناك مراعاة من قائدي هذه الناقلات لأصحاب المركبات الصغيرة، مطالبين الجهات الأمنية بمحايل بضبطها، ومنع أصحاب تلك الناقلات من السير داخل التجمعات السكنية.

وأشاروا إلى أنه سبق أن شاهدوا كثيرا من الناقلات الضخمة، تنتشر في الشوارع الداخلية لمحايل، لافتين إلى أن هذه الناقلات تسبب خطورة على أصحاب المركبات الصغيرة، لا سيما في أوقات الذروة، وأوضحوا أن غالبية تلك الناقلات تقوم بحمولات زائدة بطريقة مخالفة. وقالوا أن هذه الناقلات تنتقل بين الأحياء وأمام المدارس، بالتزامن مع خروج الطلاب والطالبات».

مراقبة الشاحنات

طالب عدد من مستخدمي هذه الطرق، الجهات المختصة بمراقبة تلك الشاحنات والناقلات التي تهدد سلامة الأهالي، وأفادوا بأن غالبية سائقي الشاحنات لا يدركون خطورة السير في أوقات الذروة.

تهشم الزجاج الأمامي

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قال أحد المواطنين «تتطاير ذرات الصخور على العابرين لهذه الطرق، لعدم التزام بعض قائدي تلك الناقلات بتغطيها بطريقة تضمن سلامة أصحاب المركبات الصغيرة، وأدى ذلك إلى تهشم زجاج مركباتهم».

غرامات

أكد وكيل محافظة محايل المكلف أحمد آل ملحم، أن إدارة المرور في محايل تفرض غرامات مالية على سائقي الشاحنات المخالفة، التي لا تلتزم بوضع شراعات أو أغطية تحمي المواطنين من تساقط الصخور الترابية من داخل الناقلة، مؤكدا أنه لا يوجد تهاون مع أي مخالف مهما كان. وطالب من الأهالي التعاون مع المرور، وسرعة الإبلاغ عن أي ناقلة تقوم بنقل الصخور دون وضع شراعات أو أغطية، وذلك بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق داخل محايل.