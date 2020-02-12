وأشاروا إلى أنه سبق أن شاهدوا كثيرا من الناقلات الضخمة، تنتشر في الشوارع الداخلية لمحايل، لافتين إلى أن هذه الناقلات تسبب خطورة على أصحاب المركبات الصغيرة، لا سيما في أوقات الذروة، وأوضحوا أن غالبية تلك الناقلات تقوم بحمولات زائدة بطريقة مخالفة. وقالوا أن هذه الناقلات تنتقل بين الأحياء وأمام المدارس، بالتزامن مع خروج الطلاب والطالبات».
مراقبة الشاحنات
طالب عدد من مستخدمي هذه الطرق، الجهات المختصة بمراقبة تلك الشاحنات والناقلات التي تهدد سلامة الأهالي، وأفادوا بأن غالبية سائقي الشاحنات لا يدركون خطورة السير في أوقات الذروة.
تهشم الزجاج الأمامي
قال أحد المواطنين «تتطاير ذرات الصخور على العابرين لهذه الطرق، لعدم التزام بعض قائدي تلك الناقلات بتغطيها بطريقة تضمن سلامة أصحاب المركبات الصغيرة، وأدى ذلك إلى تهشم زجاج مركباتهم».
غرامات
أكد وكيل محافظة محايل المكلف أحمد آل ملحم، أن إدارة المرور في محايل تفرض غرامات مالية على سائقي الشاحنات المخالفة، التي لا تلتزم بوضع شراعات أو أغطية تحمي المواطنين من تساقط الصخور الترابية من داخل الناقلة، مؤكدا أنه لا يوجد تهاون مع أي مخالف مهما كان. وطالب من الأهالي التعاون مع المرور، وسرعة الإبلاغ عن أي ناقلة تقوم بنقل الصخور دون وضع شراعات أو أغطية، وذلك بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق داخل محايل.
كانت هذه تفاصيل خبر ناقلات الصخور تربك مستخدمي طرق محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.