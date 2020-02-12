السعودية اليوم / الجيش التونسي ينقذ مهاجرين غير شرعيين من الغرق



تونس 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أنقذ الجيش التونسي 11 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة من الغرق وسط البحر وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم أن المهاجرين تم إنقاذهم على بعد 70 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة قرقنة بعد أن تعطل مركبهم، مضيفًا أنهم قد أبحروا قبل خمسة أيام من سواحل مدينة سبراطة الليبية في اتجاه السواحل الإيطالية.

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18:41ت م

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