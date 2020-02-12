

القريات 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير جوازات المحافظة العقيد علي عوض العنزي .

واطلع المحافظ خلال اللقاء على سير العمل ، كما نوقش عدد من الموضوعات بالجوازات ومنفذ الحديثة الحدودي.

وأكد الجاسر أهمية بذل المزيد من الخدمات وتطوير العمل في خدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف.

// انتهى //

17:49ت م

0250





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ القريات يلتقي مدير الجوازات بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.