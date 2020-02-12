sellAnycar يحصل على تمويل 35 مليون دولار من سنابل السعودية

2020-02-12

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قام موقع SellAnyCar، وهو سوق سيارات مستعملة مقره في دبي، بجمع 35 مليون دولار كأموال جديدة تأتي من الشركة السعودية سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي مملوك بالتساوي من قبل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وشركة العليان المالية.

وتأسس موقع SellAnyCar عام 2013، من قِبل رجل الأعمال الألماني، سايجين يالتشين، ويتيح للمستخدمين في الإمارات بيع سياراتهم.

أسس يالتشين موقع SellAnyCar بعد بيع أول شركة له في دبي، وهي Sukar التي كانت موقعًا للتسوق عبر الإنترنت إلى سوق.كوم مقابل مبلغ لم يكشف عنه، بعد عامين فقط من تأسيسه.

وبحسب موقع بلومبرغ، وصل حجم البضائع الإجمالي لموقع SellAnyCar إلى 1 مليار درهم (272 مليون دولار) في عام 2019، وهو يسمح للمستخدمين بالحصول على تقدير لتقييم السيارات على موقعها على شبكة الإنترنت ولكن الشراء والبيع المناسب يحدث في أي فرع من فروع الشركة.

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وبعد استلام التقييم، يمكن للبائع حجز موعد مع أقرب فرع له، من الـ 25 فرعًا الموجودين حاليًا في الإمارات لدى SellAnyCar.com حاليًا أكثر من 25 عبر الإمارات العربية المتحدة، بعد ذلك يتم تحميل التقرير على منصتها على الإنترنت حيث يتقدم مختلف المتعاملين للسيارة، ويتم اختيار أعلى سعر.

وإذا وافق البائع على بيع السيارة، فسيتولى SellAnyCar عملية النقل، ويقول موقع الويب الخاص به إنه لا يتقاضى أي رسوم على مقابل بيع السيارة، ويتقاضى رسومًا من التجار الذين يشترون هذه السيارات.

قالت الشركة الناشئة التي تتخذ من دبي مقرًا لها إنها جمعت حتى الآن أكثر من 50 مليون دولار، وتهدف إلى فتح 100 فرع في المملكة على مدار العامين المقبلين.

ويستخدم موقع SellAnyCar الأموال لتوسيع خط إنتاجه والذي سيشمل أيضًا إطلاق موقع BuyAnyCar للسماح للمستهلكين بالبيع للمستهلكين.

وقال رجل الأعمال الألماني معلقًا على الاستثمار: هذه إشارة مطمئنة وإيجابية للغاية للشركات الناشئة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط ومثالًا على الاستثمار الإقليمي الذي يدعم رواد الأعمال المحليين.

وتابع: نحن نركز على المملكة في عام 2020 ونتطلع إلى الاستفادة من النجاح الذي حققناه في الإمارات، فنحن ندخل السوق السعودية بخبرة ومعرفة وشغف لإحداث تأثير إيجابي على الطريقة التي يشتري بها ويبيع الناس في المملكة سياراتهم.

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