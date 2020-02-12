الحياة الفطرية تحذر هواة صيد الحيوانات والطيور البرية

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – الرياض

نوهت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالعقوبات التي تطال هواة صيد الحيوانات والطيور البرية، حال قيامهم بتجاوز الأنظمة والقوانين المحددة لممارسة هذه الهواية.

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وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه يحظر صيد الحيوانات والطيور البرية في داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى.

وأكدت أن الحظر يشمل كافة المناطق المحمية التي تعلن عنها، بجانب الأماكن والأوقات التي يصدر بشأنها أي بيانات من قبلها.

وأضافت أن من يخالف ذلك سيعاقب بغرامة مالية قدرها (20) ألف ريال، بجانب مصادرة الأسلحة والأدوات المستخدمة في الصيد، ومصادرة الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها، مشيرةً إلى أن الغرامة المالية يمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفات.

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