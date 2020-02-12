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شكرا لقرائتكم فهد المبارك يتحدث عن استضافة المملكة لقمة العشرين بأدبي الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الأحساء
يستضيف نادي الأحساء الأدبي، مساء الأحد 29 من شهر جمادى الآخرة الحالي الموافق 23 من شهر فبراير 2020م، الدكتور فهد المبارك، (وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والشربا السعودي لمجموعة العشرين G20) التي ستعقد بمشيئة الله في الفترة من 21- 22 نوفمبر 2020م في العاصمة الرياض.
سيدير اللقاء الإعلامي الخبير الاقتصادي الأستاذ طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
وقد وجه النادي عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية الدعوة للمثقفين والإعلاميين ومجتمع الأحساء المثقف لحضور هذا اللقاء المهم.
جدير بالذكر أن أدبي الأحساء يستعد لإطلاق مهرجان جواثى الثقافي في نسخته السادسة قريبًا بإذن الله تعالى.
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