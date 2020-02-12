هيئة المواصفات لـ”المواطن”: منح علامة الجودة السعودية في 20 دولة حول العالم

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – شرف الروقي – الرياض

كشف عبدالله القضعان مدير إدارة التوعية والإعلام بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة أن إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة بنهاية العام الماضي 540 منشأة، فيما بلغ عدد التراخيص السارية لها 666 ترخيصًا، إضافةً إلى وجود 252 طلب ترخيص تحت الدراسة.

وقال القضعان لـ “متابعات الخليج 365” إنه تم إصدار 287 ترخيصًا جديدًا خلال عام الماضي 2019، كما تم إعداد واعتماد عدد 79 خطة زيارات تدقيق شملت 513 زيارة ميدانية للمنشآت وخطوط الإنتاج.

وأضاف أن الهيئة رصدت خلال العام الماضي مخالفات لبعض المنشآت أدت إلى إلغاء الترخيص لـ 30 مصنعًا، وتعليق الترخيص لـ15 مصنعًا بسبب عدم الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية.

وذكر أن قطاع التشييد والبناء القطاع الأكثر حصولًا على علامة الجودة السعودية بنسبة 34% من التراخيص، ثم يأتي قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 20%، ثم المنتجات الكيميائية ومنتجات الغزل والنسيج بنسبة 19%، وتأتي المنتجات الكهربائية والإلكترونية في المرتبة الرابعة بنسبة 18%، وفي المرتبة الخامسة المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 9%.

وتم منح علامة الجودة السعودية لعدد من المصانع التي تعمل في أكثر من 20 دولة حول العالم، مما يبين مدى انتشار علامة الجودة السعودية خلال دول العالم.

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وتُحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر، وتُعزز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة.

وتستقبل إدارة علامة الجودة البلاغات المتعلقة بمخالفات علامة الجودة الواردة من تطبيق “تأكد”، حيث بلغ عدد البلاغات 1.662 بلاغ غش تجاري تمت معالجتها خلال عام 2019م. كما تم الرد على 399 استفسارًا، فيما تم رصد 6 حالات تزوير أو مخالفة لاستعمال علامة الجودة.

وقامت هيئة المواصفات بالتطوير فيما يتصل بعلامة الجودة، بفتح المجال لجهات تقويم المطابقة المؤهلة للمشاركة في بعض إجراءات منح علامة الجودة السعودية، وفق نُظم التسجيل والتفويض التي اعتمدته هذا العام، ووفقًا لأفضل الممارسات العالمية المُتبعة في هذا المجال.

وتمَ توقيع اتفاق تفويض جزئي لتقديم خدمات تقويم المطابقة لمنح تراخيص استعمال علامة الجودة السعودية مع 8 شركات تقويم المطابقة خلال عام 2019م، ليبلغ عدد جهات تقويم المطابقة المفوضة 14 جهة.

وتسعى الهيئة إلى أن تيسر هذه الخطوات إجراءات منح علامة الجودة، وتحقيق الانتشار المُستهدف لعلامة الجودة السعودية وتعظيم الفائدة من الطلب المُتوقع عليها، كما يتم تنظيم لقاءات دورية مع الجهات المفوضة للتوعية بالإجراءات ومتابعة حالة الطلبات.

وتحرص الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت المستوفية لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستخدام العلامة على منتجاتها.

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