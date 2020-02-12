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ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" السيد بورغ برينده. وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030. حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومدير المكتب الخاص لولي العهد الأستاذ بدر العساكر. كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة السيد مارون كيروز.



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