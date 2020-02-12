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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو محترف نادي الهلال؛ حقيقة ما يتردّد عن رحيل اللاعب وانتقاله لنادي فاسكو دي جاما في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة ”90min“ البرازيلية: إن النادي البرازيلي لم يدخل من الأساس في أي مفاوضات مع الهلال أو معه كوكيل للاعب.
وبررّت الصحيفة خروج تلك الأنباء، بأنها جاءت بسبب مطالبات جماهير نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، إدارة ناديها بضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.
يذكر أن اللاعب كان قد انضمّ لصفوف الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2015؛ إذ أطلقت عليه جماهير الهلال لقب "السوبر"، بسبب تسجيله هدف فوز الفريق على حساب النصر في مسابقة كأس السوبر.كارلوس إدواردو الهلال
هل يرحل "كارلوس إدواردو" محترف "الهلال" لنادي "فاسكو دي جاما" البرازيلي؟محمد السيّد الخليج 365 2020-02-12
أوضح مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو محترف نادي الهلال؛ حقيقة ما يتردّد عن رحيل اللاعب وانتقاله لنادي فاسكو دي جاما في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة ”90min“ البرازيلية: إن النادي البرازيلي لم يدخل من الأساس في أي مفاوضات مع الهلال أو معه كوكيل للاعب.
وبررّت الصحيفة خروج تلك الأنباء، بأنها جاءت بسبب مطالبات جماهير نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، إدارة ناديها بضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.
يذكر أن اللاعب كان قد انضمّ لصفوف الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2015؛ إذ أطلقت عليه جماهير الهلال لقب "السوبر"، بسبب تسجيله هدف فوز الفريق على حساب النصر في مسابقة كأس السوبر.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:24 PM
أوضح مارسيلو بينهيرو، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو محترف نادي الهلال؛ حقيقة ما يتردّد عن رحيل اللاعب وانتقاله لنادي فاسكو دي جاما في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة ”90min“ البرازيلية: إن النادي البرازيلي لم يدخل من الأساس في أي مفاوضات مع الهلال أو معه كوكيل للاعب.
وبررّت الصحيفة خروج تلك الأنباء، بأنها جاءت بسبب مطالبات جماهير نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، إدارة ناديها بضم اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الهلال بنهاية الموسم الجاري.
يذكر أن اللاعب كان قد انضمّ لصفوف الهلال في الميركاتو الصيفي لعام 2015؛ إذ أطلقت عليه جماهير الهلال لقب "السوبر"، بسبب تسجيله هدف فوز الفريق على حساب النصر في مسابقة كأس السوبر.
، هل يرحل "كارلوس إدواردو" محترف "الهلال" لنادي "فاسكو دي جاما" البرازيلي؟ ،
المصدر : الخليج 365
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