محمد بن مسعود - الدمام - بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) اليوم أنه تم رسمياً تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم المقررة في 19 أبريل المقبل إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي تنطلق في 15 مارس المقبل في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن هذا القرار اتخذ بطلب من منظمي الجائزة الكبرى نظراً لاستمرار تفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "نتيجة القلق المستمر وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديداً طارئاً للصحة على الصعيد العالمي، قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا واحد هذه الإجراءات من أجل ضمان صحة وأمن الأنصار والمشاركين والأطقم الفنية للفرق في بطولة العالم", مبيناً أنه يواصل العمل بشكل وثيق مع الفرق، والشركات الراعية والسلطات المحلية لمتابعة الوضع وستتخذ جميع الجهات الوقت المناسب لدراسة إمكانية تحديد موعد جديد في وقت لاحق من العام الحالي في حال تحسنت الأمور".

وستنضم جائزة الصين الكبرى إلى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1100 شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الأسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا التي تكون الأندية الصينية طرفاً فيها إلى شهري أبريل ومايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيوداً على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد, كما أعلن أمس تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى أبريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد الآسيوي إلى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" إلى موعد يحدد لاحقاً، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 فبراير الجاري حتى الثامن من مارس المقبل.

كما أرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى مارس 2021. تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا1 فيروس كورونا الجديد

رسمياً.. تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا1 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-12 أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) اليوم أنه تم رسمياً تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم المقررة في 19 أبريل المقبل إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي تنطلق في 15 مارس المقبل في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن هذا القرار اتخذ بطلب من منظمي الجائزة الكبرى نظراً لاستمرار تفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "نتيجة القلق المستمر وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديداً طارئاً للصحة على الصعيد العالمي، قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا واحد هذه الإجراءات من أجل ضمان صحة وأمن الأنصار والمشاركين والأطقم الفنية للفرق في بطولة العالم", مبيناً أنه يواصل العمل بشكل وثيق مع الفرق، والشركات الراعية والسلطات المحلية لمتابعة الوضع وستتخذ جميع الجهات الوقت المناسب لدراسة إمكانية تحديد موعد جديد في وقت لاحق من العام الحالي في حال تحسنت الأمور".

وستنضم جائزة الصين الكبرى إلى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1100 شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الأسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا التي تكون الأندية الصينية طرفاً فيها إلى شهري أبريل ومايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيوداً على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد, كما أعلن أمس تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى أبريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد الآسيوي إلى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" إلى موعد يحدد لاحقاً، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 فبراير الجاري حتى الثامن من مارس المقبل.

كما أرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى مارس 2021. Advertisements 12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 08:02 PM بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) اليوم أنه تم رسمياً تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم المقررة في 19 أبريل المقبل إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد التي تنطلق في 15 مارس المقبل في جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن هذا القرار اتخذ بطلب من منظمي الجائزة الكبرى نظراً لاستمرار تفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "نتيجة القلق المستمر وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديداً طارئاً للصحة على الصعيد العالمي، قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا واحد هذه الإجراءات من أجل ضمان صحة وأمن الأنصار والمشاركين والأطقم الفنية للفرق في بطولة العالم", مبيناً أنه يواصل العمل بشكل وثيق مع الفرق، والشركات الراعية والسلطات المحلية لمتابعة الوضع وستتخذ جميع الجهات الوقت المناسب لدراسة إمكانية تحديد موعد جديد في وقت لاحق من العام الحالي في حال تحسنت الأمور".

وستنضم جائزة الصين الكبرى إلى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1100 شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الأسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال آسيا التي تكون الأندية الصينية طرفاً فيها إلى شهري أبريل ومايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيوداً على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد, كما أعلن أمس تأجيل مباريات أندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حتى أبريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد الآسيوي إلى إرجاء كأس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" إلى موعد يحدد لاحقاً، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 فبراير الجاري حتى الثامن من مارس المقبل.

كما أرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى مارس 2021.

، رسمياً.. تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى لسيارات فورمولا1 ،

المصدر : الخليج 365

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