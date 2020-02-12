، بدء التسجيل في الروضتين الـ8 و12 للفصل الدراسي الثاني في ينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعوة أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم على نظام "نور"

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، بدء التسجيل في ‫الروضتين الثامنة والثانية عشرة، في ينبع البحر، للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، من الثامنة مساء اليوم، ضمن خطة التوسع في رياض الأطفال.

ودعت الإدارة جميع أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم، إلى الدخول على نظام "نور" الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر.

وقالت مديرة الاختبارات والقبول في تعليم ينبع عبير الفايدي: إن الأعمار المحددة للقبول في المستوى الثاني من مواليد الفترة من تاريخ 4/ 1/ 1436هـ، إلى 3/ 1/ 1437هـ.

وأضافت أنه متاح لوليّ الأمر التسجيل مباشرة من حسابه في نظام "نور" إذا كان الطفل غير مُسجـل مُالخليج 365ًا في أي روضة في النظام، أما إذا كان الطفل مُسجّلًا مسبقًا في نظام "نور" بإحدى الروضات، فإنه متاح لولي الأمر تعديل الروضة الأساسية أو روضة الانتظار بالنظام.

وتابعت: "يكون تعديل التسجيل بالدخول على حساب ولي الأمر المسجّل به الطفل مسبقًا، واختيار تسجيل الأبناء عند ظهور اسم الطفل، يتم اختيار تعديل، ثم اختيار التالي، ثم يختار الروضة المرغوبة من أيقونة إضافة الطالب على مقاعد الانتظار.



وفي حال لم يتمكّن من اختيارها لوجود عبارة غير ممتلئة؛ فهذا يعني وجود مقعد شاغر في الروضة، وعندها لا بد من المسارعة في تسجيل الطفل من خلال أيقونة المعلومات المدرسية.