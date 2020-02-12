شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام لهواة صيد الحيوانات والطيور البرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوهت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالعقوبات التى تطال هواة صيد الحيوانات والطيور البرية، حال قيامهم بتجاوز الأنظمة والقوانين المحددة لممارسة هذه الهواية.

وأضافت الهيئة أنه يحظر صيد الحيوانات والطيور البرية في داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى.

وأكدت أن الحظر يشمل كافة المناطق المحمية التي تعلن عنها، بجانب الأماكن والأوقات التي يصدر بشأنها أى بيانات من قبلها.

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وأضافت أن من يخالف ذلك سيعاقب بغرامة مالية قدرها (20) ألف ريال، بجانب مصادرة الأسلحة والأدوات المستخدمة في الصيد، ومصادرة الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها، مشيرة إلى أن الغرامة المالية يمكن مضاعفتها في حال تكرار المخالفات.