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شكرا لمتابعة خبر عن تطورات الحالة الصحية لقائد «طائرة الرش» التي هبطت اضطراريا بتهامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تعافى قائد “طائرة الرش” التي هبطت اضطرارياً في منطقة وعرة بتهامة الإنهاك الشديد التي تعرّض له نتيجة المشي مسافة طويلة بعد الحادث.
وقام قائد “طائرة الرش” بمغادرة مستشفى المجاردة العام بعد الاطمئنان على صحته، حيث بدا قائد الطائرة بصحة جيدة مع عدد من مرافقيه أمام المستشفى.
وكانت فرق الإنقاذ الميدانية في عسير، عثرت على قائد طائرة رش من نوع THRUSH S2R-34 ذات محرك واحد تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد حادثة هبوط اضطراري في أصدار تهامة الواقعة بين محافظتي النماص والمجاردة.
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