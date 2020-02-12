شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. وافد يُعذب قطة في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لوافد يعنف قطة داخل الغرفة التى يقيم بها.
وظهر الوافد وهو يمسك قطة بيضاء اللون، حيث أخذ يضرب وجهها وسط ضحكات منه ومن قبل الشخص الأخر الذى تولى تصوير المقطع.
ومن جهتهم، ذكر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الوافد هندي، ويقيم بالمدينة المنورة، مطالبين الجهات المعنية بضبطه ومحاسبته عما قام به.
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