شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو المنيع يوضح حكم الشرع في من انتهك محظورًا أو ترك واجبًا في الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم الشرع في من انتهك محظورًا أو ترك واجبًا في الحج أو العمر.
وقال، في تصريحات له، إن انتهاك أمر محظور أو ترك واجب في الحج لا يؤثر على صحة الحجأو العمر، فيما عدا ما يتعلق بالجانب الجنسي.
وأضاف أن من انتهك محظورًا أو ترك واجبًا في الحج أو العمرة بعذر لن يكون عليه أثم، أما اذا انتهك المرء محظورًا أو ترك واجبًا في الحج أو العمرة بغير عذر فعليه دم وهو آثم.
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