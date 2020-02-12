شكرا لمتابعة خبر عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول للتقديم على وظائف (أمن وحماية، وسائق)، بالقوات المسلحة برتبة (جندي)، لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

وأشترطت أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا، ولا يزيد عن أربعين عامًا.

وألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية، حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، وألّا يكون متزوجًا من غير سعودية، ألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

وبينت الوزارة أن التقديم سوف يتاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/06/22هـ، داعية الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد وإكمال إجراءات التسجيل عبر الرابط التالي اضغط هنا