شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار تجتاح نجران وعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيه متقدم لمنطقتي ” نجران – عسير”. وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار تدني في الرؤية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة، حيث توقعت أن ينتهي التنبيه غدًا الخميس.

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