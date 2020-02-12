شاهد فتيات وشباب سعوديون يمارسون الفعل الممنوع في شوارع الرياض.. وهكذا كان مصيرهم وهم في الذروة

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عدن - ياسمين التهامي - أسد مفترس يهاجم حمار.. وحينما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو صادم) أسد مفترس خرج للصيد باكرًَا فأصبح هو الفريسة بعدما تواجه مع حيوان شرس.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة

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