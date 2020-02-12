شاهد: الأمير مقرن بن عبدالعزيز يزور البوليفارد

زار الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، منطقة البوليفارد في الرياض، وسط أجواء ترفيهية رائعة.

ومن جانبه، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، صورة للأمير مقرن عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، معلقًا عليها: ” ‏شرفنا في البولفيارد صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز .. الله يحفظك وزيارة غالية ” .