وصف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ” صفقة القرن” بأنها بمثابة “فرانكشتاين” العصر الحديث. ورأى الفيصل في حوار مع شبكة “سي أن بي سي” الأمريكية أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، هي “تصور وحشي” لدولة فلسطينية.

وقال: “ما أراه حتى الآن في الاتفاق هو أنه يحاول جعل فلسطين مخلوقاً مسخاً، إنه مجرد تصور وحشي لدولة فلسطينية، انتزعت عاصمتها المشروعة، ما يسلبها قلبها، وحدودها غير محددة، وهذا يسلبها روحها”.

وتوقع رئيس الاستخبارات الأسبق أن تفشل هذه الصفقة، مشيرا إلى أن هذا “الاتفاق لن يذهب بعيدا كثيرا، ليس فقط في هذا القسم من العالم، ولكن العالم بأسره رفضه”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي الفيصل يصف صفقة القرن بـ فرانكشتاين العصر الحديث.. وهذا ما توقعه بشأنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.