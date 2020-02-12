شرطة القصيم تطيح بـ مضايق مركبة الطالبات والمعتدي على سائقهن

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على قائد مركبة خاصة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن الجهات الأمنية باشرت يوم أمس الثلاثاء عدة بلاغات عن الحادِثة، مضيفًا أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطنٌ في العقد الرابع من العمر.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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