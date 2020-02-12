إصابة 7 طالبات في حريق بمدرسة بنات في الرياض

باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، حادث حريق في مدرسة ابتدائية للبنات بحي العوالي، نتج عنه سبع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 10:58 بوجود حريق بمدرسة، وتم توجيه فرقتي إسعاف وفرقة عناية تحت إشراف القائد الميداني بالموقع، وتبين وجود 7 إصابات منها 6 حالات طفيفة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية لهم بالموقع، بعدما رفضوا النقل، فيما تم نقل حالة واحدة إصابتها متوسطة لمستشفى الأمير عبدالرحمن الفيصل.

وطالب الجلاجل، قائدي المركبات، بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة؛ حتى تتم مباشرة الحالة والوصول لها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات؛ حيث يشكل خطرًا على الفرق والحالة المنقولة.

