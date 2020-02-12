السعودية اليوم / نائب وزير "العمل" يطلع على سير العمل في عددٍ من الفروع التابعة للوزارة بمنطقة حائل



حائل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

تفقد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين ميدانياً مقر فرع الوزارة بمنطقة حائل ومكتب العمل وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

واطلع أبوثنين على مراحل سير العمل والخدمات المقدمة للعملاء، والتقى عددا من العملاء للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم.

وأكد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل على أهمية مواصلة الجهود لتقديم كافة الخدمات بجودة عالية، ومعالجة التحديات لتحقيق مستهدفات الوزارة .

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي للوقوف ميدانيًا على ما تقدمه تلك الفروع من خدمات للعملاء وللاطلاع على استعدادات الفرع في تطبيق قرار التوطين في منطقة حائل الذي أعلنت عنه الوزارة مؤخراً.

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19:17ت م

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