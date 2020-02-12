السعودية اليوم / افتتاح معرض إسكان "الصفوة جاردن" في جامعة جازان



جيزان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

افتتح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني في بهو الجامعة اليوم، معرض مشروع إسكان "الصفوة جاردن" الذي يأتي ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة بين وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" والمطورين العقاريين في مدينة جيزان, بحضور وكلاء الجامعة ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي.

وشاهد معالي مدير الجامعة والحضور عرضاً مرئياً عن المشروع الذي يقام على مساحة تبلغ 58.122 متراً مربعاً، ويوفّر 777 وحدة سكنية تضم العديد من الخدمات التعليمية والصحيّة والتجارية, إلى جانب المسطحات الخضراء والمرافق الخدمية المساندة الأخرى.

ويأتي تنفيذ المعرض ضمن الاتفاقية الموقّعة بين وزارتي الإسكان والتعليم المتضمنة مجموعة من المزايا والخدمات الخاصة لمنسوبي التعليم عموماً بما فيهم الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات، منها خصومات على الوحدات السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتخفيض هامش الربح لمن تزيد رواتبهم عن 14 ألف ريال، ودعم لكامل الأرباح لمن تقل رواتبهم عن هذا الرقم، إضافة إلى ميزة القرض الإضافي الحسن ضمن مبادرة "دعم المدنيين" التي تتيح الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عاماً.

وأوضح معالي مدير الجامعة أن المشروع السكني بات متاحاً لمنسوبي جامعة جازان كنتيجة للاتفاقية التي وقعتها وزارة التعليم مع وزارة الإسكان برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى جانب الاتفاقية التي وقعتها الجامعة مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

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19:16ت م

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