

لندن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

التقى الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة المكلف الدكتور عبد العزيز بن صالح الردادي بمقر الملحقية في العاصمة لندن اليوم وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة شلهوب بن عبد الله الشلهوب .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بما يخدم المملكة ويوصل رسالتها الإنسانية إلى جميع المجتمعات وخصوصًا الغربية، وذلك من خلال ما يقدمه المركز من جهود إغاثية وإنسانية حول العالم.

واستعرض الشلهوب المشاريع والبرامج الإنسانية التي يقدمها المركز ل 47 دولة حول العالم وخصوصاً اليمن ودورها في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية.

وأكد الدكتور الردادي اهتمامه البالغ بما يقوم به المركز من أعمال كبيرة تَصدَّر من خلالها المشهد الإنساني الدولي، حاثًا الطلاب المبتعثين والمبتعثات على إبراز ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من رعاية واهتمام بالغين في خدمة الإنسان والإنسانية في شتى بقاع الأرض.

// انتهى //

19:12ت م

0270





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الملحق الثقافي المكلف في المملكة المتحدة يلتقي وفد مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.