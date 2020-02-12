السعودية اليوم / وزير المالية اللبناني يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي



بيروت 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

التقى وزير المالية اللبناني غازي وزني، في بيروت اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف.

وجرى خلال اللقاء بحث إمكانيات مساعدة الاتحاد الأوروبي للبنان، حيث أعرب طراف عن استعداد دول الاتحاد لتفعيل برامج الدعم في مختلف المجالات لمساعدة لبنان على مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية.

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18:28ت م

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