السعودية اليوم / وزارة الدفاع وجامعة الأمير سطام توقعان مذكرة تعاون مشترك



الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

وقعت وزارة الدفاع وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز- ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية اليوم في مقر وزارة الدفاع بالرياض مذكرة تعاون مشترك، وذلك في إطار تحقيق الرؤية والرسالة في الشراكة المجتمعية.

ووقع المذكرة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن / فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامد

وتهدف هذه المذكرة إلى استفادة وزارة الدفاع من الإمكانات المتاحة في الجامعة وتقديم البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية والاستشارات، في مختلف المجالات، إلى جانب إمداد وزارة الدفاع بما يحتاجه من مستشارين وخبراء، وإجراء الدراسات والبحوث في المجالات المعنوية والنفسية والتربوية، وكذلك الدراسات الإحصائية والاستقصائية.

وأوضح معالي رئيس هيئة الأركان العامة أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك مع الجامعات

من جانبه أشار معالي مدير الجامعة إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز نقاط العمل المشتركة بما يحقق مصلحة الطرفين وبما ينعكس بالأثر الإيجابي على وطننا المعطاء ، وبما يعكس الدور الكبير للجامعة في العمل المشترك مع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني .

حضر توقيع الاتفاقية معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع .

// انتهى //

17:45ت م

0249



الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسوقعت وزارة الدفاع وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز- ممثلة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية اليوم في مقر وزارة الدفاع بالرياض مذكرة تعاون مشترك، وذلك في إطار تحقيق الرؤية والرسالة في الشراكة المجتمعية.ووقع المذكرة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن / فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الحامدوتهدف هذه المذكرة إلى استفادة وزارة الدفاع من الإمكانات المتاحة في الجامعة وتقديم البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية والاستشارات، في مختلف المجالات، إلى جانب إمداد وزارة الدفاع بما يحتاجه من مستشارين وخبراء، وإجراء الدراسات والبحوث في المجالات المعنوية والنفسية والتربوية، وكذلك الدراسات الإحصائية والاستقصائية.وأوضح معالي رئيس هيئة الأركان العامة أن المذكرة تأتي في إطار التعاون المشترك مع الجامعات السعودية التي لها دورها الأساسي في دعم مسيرة عمل وزارة الدفاع .من جانبه أشار معالي مدير الجامعة إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز نقاط العمل المشتركة بما يحقق مصلحة الطرفين وبما ينعكس بالأثر الإيجابي على وطننا المعطاء ، وبما يعكس الدور الكبير للجامعة في العمل المشترك مع القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني .حضر توقيع الاتفاقية معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع .// انتهى //17:45ت م0249

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