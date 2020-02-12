السعودية | ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:29 مساءً, 12 فبراير 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية “ذا إيلدرز” السيد بان كي مون .

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.



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