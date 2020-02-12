السعودية | الجبير يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الروماني

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الروماني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في بوخارست اليوم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الروماني دوميتريسكو كريستيان سورين، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.
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