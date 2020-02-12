شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يعالج 268 في مخم الزعتري بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

يواصل الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث على التوالي مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمّان. وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة شملت 70 حالة في عيادة العظام و 68 حالة في عيادة الجلدية و 19 حالة في عيادة العلاج الطبيعي و 34 حالة في عيادات القلب، تم تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما استقبل قسم الطوارئ 77 حالة جرى التعامل معها فورًا.

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