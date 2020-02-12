شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

‏نقل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لففخامة الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا ولحكومة وشعب الجمهورية الرومانية، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

وكان فخامة الرئيس كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، قداستقبل في مبنى رئاسة الجمهورية بالعاصمة الرومانية بوخارست اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية.