شكرا لقرائتكم ولي العهد يستعرض مع بان كي مون القضايا المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-12 متابعات الخليج 365 – واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية “ذا إيلدرز” السيد بان كي مون .

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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