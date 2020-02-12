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ولي العهد يستعرض مع بان كي مون القضايا المشتركة

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2020-02-12

ولي العهد يستعرض مع بان كي مون القضايا المشتركة

متابعات الخليج 365 – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية “ذا إيلدرز” السيد بان كي مون .
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد.

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ولي العهد يستعرض مع بان كي مون القضايا المشتركة

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