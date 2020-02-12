بدء تحضيرات استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – واس

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي السيد بورج بريند، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، وذلك من أجل التحضير لاستضافة المملكة قمة الشرق الأوسط القادمة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في شهر أبريل المقبل.

وسيرتكز المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة على ستة محاور رئيسية، وهي: بناء المهارات لمهن المستقبل، والشمول المالي، والتحول في قطاع الطاقة، والمدن الذكية، والإشراف البيئي، والثورة الصناعية الرابعة.

وتأتي هذه الاستضافة على خلفية توقيع المملكة اتفاقيةً مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، حيث سيوفر المركز مساحةً لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، ويسهم في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية، ويسخّر الأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة أهداف المملكة.

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