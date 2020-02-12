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شكرا لقرائتكم شركة هنقرستیشن تدعم جمعية زهرة بـ 63 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلنت شركة هنقرستیشن تقديم دعم مالي لجمعية زهرة لسرطان الثدي بقيمة 63 ألف ريال سعودي كجزء من مبيعات شهر أكتوبر 2019، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة یوسف عبدالعزیز بتسليم الشيك إلى الدكتورة سعاد بن عامر مؤسسة جمعية زهرة.
وألقى الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستیشن كلمة شكر وتقدير بمناسبة جهودهم المبذولة حول حملتها التوعوية لسرطان الثدي في شهر أكتوبر 2019، وكان الإعلان في المقر الرئيسي لشركة هنقرستیشن في الرياض بحضور الدكتورة سعاد بن عامر وعدد من منسوبي إدارة الجمعية.
وأضاف الرئيس التنفيذي: إننا في شركة هنقرستیشن ملتزمون بشكل مستمر في دعم مجتمعنا المحلي حيث نؤمن بالعمل الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بشكل عام، وبخاصة ما تقوم به جمعية زهرة ويسعدنا الاستمرار في هذه المبادرة التي تؤثر في الخدمة المجتمعية بشكل قوي وإيجابي.
واختتم عبدالعزیز كلمته قائلًا”: ’’نفخر كوننا شركة هنقرستیشن الأولى في توصيل المطاعم في المملكة التي تتبنى هذا المفهوم من العمل التطوعي الإلكتروني’’.
والجدير بالذكر بأنه تم تأسيس جمعية زهرة لسرطان الثدي أوائل عام 1428هـ/2007م برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمیرة/ هیفاء بنت فیصل بن عبدالعزیز وبجهود الكثيرات من محبات عمل الخير.
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