شكرا لقرائتكم خبر

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية غينيا كوناكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الرئيس ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا كوناكري.

ورحب خادم الحرمين الشريفين به في السعودية، فيما أبدى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

Advertisements

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية غينيا كوناكري جلسة مباحثات استعرضت خلالها مجالات التعاون بين السعودية وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.

كما حضر من جانب غينيا كوناكري وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى السعودية محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.