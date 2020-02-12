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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم في بوخارست، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو روزاليا إيبوليا، وذلك خلال زيارته الرسمية لرومانيا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.
وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 06:50 PM
استعرض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي في العاصمة بوخارست"الجبير" يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم في بوخارست، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو روزاليا إيبوليا، وذلك خلال زيارته الرسمية لرومانيا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.
، "الجبير" يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني ،
المصدر : الخليج 365
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