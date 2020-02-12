، أمير الجوف يستقبل الفائز بجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن ،

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استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم؛ الطالب راكان بن مفرح الدغماني الرويلي، الحاصل على المركز الأول في المستوى الرابع من الفرع الأول لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة، المشرف على أعمال الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة سكاكا، محمد بن عمر السائح.
ونوّه أمير منطقة الجوف إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رعاية كريمة للقرآن الكريم، ودعم للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ونهوضها بتأدية رسالتها.
وهنّأ أمير الجوف الطالب ووالديه على هذا المستوى المتقدم للطالب، الذي يؤكد حرص أسرته على تعليمه وتربيته على هدي القرآن الكريم، والتخلّق بأخلاقه، والتأدّب بآدابه، والعمل بأحكامه؛ ليكون مواطنًا صالحًا في دينه وأمته، وسلّمه أمير الجوف جائزة نقدية وعينية.
كما تسلّم فيصل بن نواف تقريرًا عن برنامج "لحمة وطن"، الذي يستهدف قيم تعزيز الوسطية والاعتدال واللحمة الوطنية لطلاب وطالبات الجمعية، خلال الفصل الدراسي الأول، وعن أنشطة وبرامج الجمعية التي تحظى باهتمامه ودعمه الكريم. وتمنّى أمير منطقة الجوف للجميع التوفيق والسداد.
حضر اللقاء: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة سكاكا "بشراكم"، سعد بن مديسيس السويلمي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.أمير الجوف
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 06:20 PM
بحضور مدير الشؤون الإسلامية بالمنطقة
استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة، اليوم؛ الطالب راكان بن مفرح الدغماني الرويلي، الحاصل على المركز الأول في المستوى الرابع من الفرع الأول لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة، المشرف على أعمال الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة سكاكا، محمد بن عمر السائح.
ونوّه أمير منطقة الجوف إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من رعاية كريمة للقرآن الكريم، ودعم للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، ونهوضها بتأدية رسالتها.
وهنّأ أمير الجوف الطالب ووالديه على هذا المستوى المتقدم للطالب، الذي يؤكد حرص أسرته على تعليمه وتربيته على هدي القرآن الكريم، والتخلّق بأخلاقه، والتأدّب بآدابه، والعمل بأحكامه؛ ليكون مواطنًا صالحًا في دينه وأمته، وسلّمه أمير الجوف جائزة نقدية وعينية.
كما تسلّم فيصل بن نواف تقريرًا عن برنامج "لحمة وطن"، الذي يستهدف قيم تعزيز الوسطية والاعتدال واللحمة الوطنية لطلاب وطالبات الجمعية، خلال الفصل الدراسي الأول، وعن أنشطة وبرامج الجمعية التي تحظى باهتمامه ودعمه الكريم. وتمنّى أمير منطقة الجوف للجميع التوفيق والسداد.
حضر اللقاء: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة سكاكا "بشراكم"، سعد بن مديسيس السويلمي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
، أمير الجوف يستقبل الفائز بجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن ،
المصدر : الخليج 365
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