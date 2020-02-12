- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه رئيس مركز تهامة "بللسمر" و"بللحمر" يحيى محمد العاصمي، اليوم، على وضع المسنة التي أصيبت أثناء سقوط منزلها الشعبي عليها بسبب انفجار لأنبوبة غاز، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة.
ووقف "الفلقي" على وضع المسنة، ووجّه بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها، ونقلها مباشرة عند استقرار حالتها الصحية لمستشفى عسير المركزي، فيما ناقش مع أسرة المسنة حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لها.
وأكد أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه، من أمير عسير؛ للوقوف على الحالة والاطمئنان على سلامتها، متمنياً لها الشفاء العاجل.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 06:18 PM
بسبب انفجار أنبوبة غاز مما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة"الفلقي" و"العاصمي" يطمئنان على حالة مسنة قرية "القواعد" بعد سقوط منزلها عليها
وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه رئيس مركز تهامة "بللسمر" و"بللحمر" يحيى محمد العاصمي، اليوم، على وضع المسنة التي أصيبت أثناء سقوط منزلها الشعبي عليها بسبب انفجار لأنبوبة غاز، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بليغة.
ووقف "الفلقي" على وضع المسنة، ووجّه بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها، ونقلها مباشرة عند استقرار حالتها الصحية لمستشفى عسير المركزي، فيما ناقش مع أسرة المسنة حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لها.
وأكد أن هذه الزيارة جاءت بتوجيه، من أمير عسير؛ للوقوف على الحالة والاطمئنان على سلامتها، متمنياً لها الشفاء العاجل.
، "الفلقي" و"العاصمي" يطمئنان على حالة مسنة قرية "القواعد" بعد سقوط منزلها عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الفلقي" و"العاصمي" يطمئنان على حالة مسنة قرية "القواعد" بعد سقوط منزلها عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.