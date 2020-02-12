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لقي موظف بلدية بمكة المكرمة مصرعه، مساء أمس، أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": كان الموظف الذي يعمل في بلدية المشاعر المقدسة والمواسم "إدارة المشاعر" التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ضمن فريق عمل لإغلاق مصنع "كسارة" داخل المشاعر المقدسة، وعند مداهمة الموقع مساء أمس، فرّ العاملون في المصنع تاركين شيولاً في وضع التشغيل.
وأضافت: الموظف قام بمحاولة إطفاء محرك الشيول وتغيير مكانه، إلا أن القدر كان أسرع، وتدحرج الشيول على الموظف وأرداه صريعًا، حيث كان مكان الشيول منحدراً.
وأردفت المصادر: البلدية كانت في مهمة إغلاق المصنع، قبل ذلك، إلا أن القائمين عليه عاودوا النشاط ليلاً فقط، في محاولة لتجنّب التفتيش.
وقد باشرت الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة الموقع، وأجرت تحقيقاتها حول مسببات الحادث، وتم نقل جثمان الموظف إلى ثلاجة الموتى، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 06:05 PM
العاملون فرّوا من الموقع تاركين شيولاً في وضع التشغيل
لقي موظف بلدية بمكة المكرمة مصرعه، مساء أمس، أثناء أداء مهامه، ضمن حملة نفذتها البلدية لإغلاق مصنع كسارة مخالف بالمشاعر المقدسة.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": كان الموظف الذي يعمل في بلدية المشاعر المقدسة والمواسم "إدارة المشاعر" التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ضمن فريق عمل لإغلاق مصنع "كسارة" داخل المشاعر المقدسة، وعند مداهمة الموقع مساء أمس، فرّ العاملون في المصنع تاركين شيولاً في وضع التشغيل.
وأضافت: الموظف قام بمحاولة إطفاء محرك الشيول وتغيير مكانه، إلا أن القدر كان أسرع، وتدحرج الشيول على الموظف وأرداه صريعًا، حيث كان مكان الشيول منحدراً.
وأردفت المصادر: البلدية كانت في مهمة إغلاق المصنع، قبل ذلك، إلا أن القائمين عليه عاودوا النشاط ليلاً فقط، في محاولة لتجنّب التفتيش.
وقد باشرت الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة الموقع، وأجرت تحقيقاتها حول مسببات الحادث، وتم نقل جثمان الموظف إلى ثلاجة الموتى، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.
، مصرع موظف بلدية في مكة أثناء إغلاق مصنع "كسارة" ،
المصدر : الخليج 365
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